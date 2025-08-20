Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pulih dari Masalah Kesehatan, Li Qiujiang Tetap Dampingi Timnas Voli Putra U-20 Indonesia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:44 WIB
Pulih dari Masalah Kesehatan, Li Qiujiang Tetap Dampingi Timnas Voli Putra U-20 Indonesia - JPNN.COM
Pelatih Timnas voli putra Indonesia, Li Qiujiang saat mendampingi pada ajang Kejuaraan Asia U-20 2024 di Surabaya. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan tetap didampingi oleh Li Qiujiang sebagai pelatih pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Mr Li itu absen saat Indonesia melakukan persiapan menyambut turnamen bergengsi tersebut.

Kondisi kesehatan Mr Li sempat menurun yang membuatnya harus mendapatkan perawatan intensif di kampung halamannya.

Baca Juga:

Manajer Timnas voli putra Indonesia Hari Trisnardjo mengungkapkan bahwa Li Qiujiang perlahan pulih dan bisa mendampingi tim.

“Li Qiujiang akan tetap hadir dan mendampingi Timnas voli putra Indonesia pada Kejuaraan Dunia U-21 2025,” ungkap Hari saat dihubungi JPNN.com, Rabu (20/8).

Selama persiapan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, tim ditangani oleh Anwar Sadar dengan bantuan asisten pelatih Nurwidayanto dan Dody Ardiansya

Baca Juga:

Hari menambahkan Li Qiujiang telah berada di Jiangmen Sports Center untuk melakukan persiapan menghadapi Italia, Kamis (21/8).

“Sejauh ini sudah bersama kami di China. Kondisi kesehatannya perlahan pulih setelah di bagian kepala terdapat benjolan dan mengharuskan perawatan intensif,” ujar Hari.

Timnas voli putra Indonesia akan tetap dipimpin Li Qiujiang di Kejuaraan Dunia U-21 2025, Kamis (21/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  Li Qiujiang  Timnas Voli  Kejuaraan Dunia Voli U-21 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp