Pulih dari Masalah Kesehatan, Li Qiujiang Tetap Dampingi Timnas Voli Putra U-20 Indonesia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:44 WIB

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan tetap didampingi oleh Li Qiujiang sebagai pelatih pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Mr Li itu absen saat Indonesia melakukan persiapan menyambut turnamen bergengsi tersebut.

Kondisi kesehatan Mr Li sempat menurun yang membuatnya harus mendapatkan perawatan intensif di kampung halamannya.

Manajer Timnas voli putra Indonesia Hari Trisnardjo mengungkapkan bahwa Li Qiujiang perlahan pulih dan bisa mendampingi tim.

“Li Qiujiang akan tetap hadir dan mendampingi Timnas voli putra Indonesia pada Kejuaraan Dunia U-21 2025,” ungkap Hari saat dihubungi JPNN.com, Rabu (20/8).

Selama persiapan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, tim ditangani oleh Anwar Sadar dengan bantuan asisten pelatih Nurwidayanto dan Dody Ardiansya

Hari menambahkan Li Qiujiang telah berada di Jiangmen Sports Center untuk melakukan persiapan menghadapi Italia, Kamis (21/8).

“Sejauh ini sudah bersama kami di China. Kondisi kesehatannya perlahan pulih setelah di bagian kepala terdapat benjolan dan mengharuskan perawatan intensif,” ujar Hari.