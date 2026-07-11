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Puluhan Anak Asuh Ikuti Rangkaian Yatim Jungle Survival Course 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 – 12:12 WIB
Puluhan Anak Asuh Ikuti Rangkaian Yatim Jungle Survival Course 2026 - JPNN.COM
Acara Yatim Jungle Survival Course 2026 bertema 'Yatim Tangguh, Yatim Berdaya Saing' di kawasan Rancaupas, Bandung, pada 7–8 Juli 2026. Foto: Dok. Rumah Yatim

jpnn.com, BANDUNG - Rumah Yatim menggelar Yatim Jungle Survival Course 2026 bertema 'Yatim Tangguh, Yatim Berdaya Saing' di kawasan Rancaupas, Bandung, pada 7-8 Juli 2026.

Acara didukung oleh Byond BSI, Eiger, Empower by Amartha, dan Outdoorpro, serta Rumor selaku media patner.

Kegiatan itu merupakan bentuk komitmen Rumah Yatim dalam membangun karakter, kepemimpinan, serta keterampilan hidup anak-anak yatim melalui pembelajaran langsung di alam terbuka.

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Program tersebut mengajak puluhan anak asuh Rumah Yatim keluar dari zona nyaman untuk belajar menghadapi tantangan kehidupan melalui berbagai aktivitas survival, leadership, dan mental strength.

Selama dua hari, peserta dilatih memanfaatkan sumber daya alam sebagai bekal bertahan hidup, mulai dari mencari sumber air, memasak dengan peralatan sederhana, mengenali sumber makanan, hingga mendirikan tenda sebagai tempat berlindung.

Seluruh aktivitas dikemas dalam permainan edukatif yang menumbuhkan kerja sama, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah.

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Selain keterampilan bertahan hidup, peserta juga mendapatkan materi Leadership yang membekali mereka kemampuan memimpin diri sendiri, berpikir kritis, menganalisis situasi sebelum bertindak, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

Sementara itu, pada sesi Mental Strength, anak-anak ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh melalui pengalaman hidup di alam terbuka yang minim fasilitas dan jauh dari kenyamanan sehari-hari.

Yatim Jungle Survival merupakan bentuk komitmen Rumah Yatim dalam membangun karakter, kepemimpinan, serta keterampilan hidup anak-anak yatim

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TAGS   rumah yatim  Yatim Jungle Survival Course 2026  Yatim Jungle Survival Course  anak yatim 
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