Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Puluhan Hakim dan Pegawai PN Bengkalis Mendadak Dites Urine Polisi, Ini Hasilnya

Selasa, 19 Mei 2026 – 18:34 WIB
Puluhan Hakim dan Pegawai PN Bengkalis Mendadak Dites Urine Polisi, Ini Hasilnya - JPNN.COM
Tes urine yang dilakukan terhadap hakim, panitera, hingga pegawai di PN Bengkalis. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, BENGKALIS - Puluhan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, Riau, mendadak menjalani pemeriksaan urine oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bengkalis pada Senin (18/).

Pemeriksaan yang berlangsung di lingkungan PN Bengkalis itu menyasar 42 orang yang terdiri dari hakim, panitera, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta tes urine dinyatakan negatif narkoba.

Baca Juga:

“Hasil dari pengecekan sampel urine, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba,” kata Fahrian Selasa (19/5).

Menurut Fahrian, kegiatan tersebut merupakan langkah preventif sekaligus bentuk komitmen Polres Bengkalis dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), khususnya di lingkungan aparat penegak hukum.

“Pengecekan urine ini adalah langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan instansi penegak hukum,” ujarnya.

Baca Juga:

Selain melakukan pemeriksaan urine, petugas kepolisian juga memberikan sosialisasi kepada para hakim, panitera dan ASN terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi hukum bagi pelanggar.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Perintah Nomor: Sprin/90/V/HUK.6.6/2026 tentang pelaksanaan pengecekan urine pegawai kantor PN Bengkalis.

Pemeriksaan yang berlangsung di lingkungan PN Bengkalis itu menyasar 42 orang yang terdiri dari hakim, panitera, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tes Urine  Hakim  Panitera  PN bengkalis 
BERITA TES URINE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp