Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Puluhan Karyawan Telkom Lepaskan 100 Tukik di Pantai Pelangi Yogyakarta

Selasa, 02 September 2025 – 19:33 WIB
Puluhan Karyawan Telkom Lepaskan 100 Tukik di Pantai Pelangi Yogyakarta - JPNN.COM
Telkom menggelar program Telkom Connect-in Penyu-lamat 2025 di di pesisir Pantai Pelangi, Bantul, DI Yogyakarta pada Sabtu (23/8). Foto: Telkom

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar program Telkom Connect-in Penyu-lamat 2025 di di pesisir Pantai Pelangi, Bantul, DI Yogyakarta pada Sabtu (23/8).

Kegiatan itu melibatkan 50 sukarelawan karyawan TelkomGroup dari seluruh Indonesia.

Indonesia, negeri dengan laut dan pesisir yang kaya, kini menghadapi ancaman serius dari krisis sampah dan degradasi ekosistem.

Baca Juga:

Setiap tahun, negeri ini menghasilkan sekitar 69,9 juta ton sampah (KLHK, 2023), tetapi 9–10% yang benar-benar dikelola dengan baik.

Sisanya dibakar, ditimbun, atau berakhir mencemari sungai dan laut.

Polusi itu tidak hanya mengganggu kesehatan manusia, tetapi mengancam satwa laut—termasuk penyu. Enam dari tujuh spesies dunia hidup di perairan Indonesia.

Baca Juga:

Banyak penyu mati karena menelan plastik atau terperangkap sampah, menyebabkan cedera hingga menurunnya tingkat reproduksi.

Telkom berkolaborasi dengan Social Event POISE Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan IEEE Indonesia.

Telkom menggelar program Telkom Connect-in Penyu-lamat 2025 di di pesisir Pantai Pelangi, Bantul, DI Yogyakarta pada Sabtu (23/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  Pantai Pelangi Yogyakarta  TelkomGroup  tukik  penyu 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp