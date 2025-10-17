Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Puluhan Kendaraan Mewah Milik Doni Salmanan Dilelang, Harga Mulai Rp 69 Juta

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:20 WIB
Petugas mendata barang bukti berupa motor sport dari kasus penipuan investasi opsi biner di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/7/2022). Bareskrim Polri menyerahkan 126 barang bukti kasus penipuan investasi opsi biner aplikasi quotex dengan tersangka Doni M Taufik alias Doni Salmanan berupa Mobil mewah, motor sport, rumah dan lainnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/pri.

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan kendaraan mewah milik terpidana kasus penipuan robot trading dan tindak pidana pencucian uang, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dilelang oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebanyak 12 unit kendaraan mewah dari berbagai merek yang terdri dari enam mobil dan roda roda atau motor.

“Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction open bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/10).

Anang mengatakan lelang dilaksanakan pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Adapun batas akhir penawaran adalah pada hari yang sama pada pukul 14.30 WIB.

Kendaraan yang dilelang itu terdiri dari berbagai merek, mulai dari Porsche, Lamborghini, Ducati, hingga Kawasaki.

Dia menyebut, syarat peserta lelang adalah perseorangan yang memiliki tanda Pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun badan hukum yang memiliki akta pendirian dan perubahannya (jika ada) dan KTP sesuai nama yang tertera dalam akta perusahaan dan kuasanya (apabila dikuasakan).

Selain itu, peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.

