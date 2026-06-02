Puluhan Kendaraan Siap Dilelang Secara Online, Harga Mulai Rp 281 Ribu,

jpnn.com, LOMBOK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menggelar lelang non ekseskusi wajib barang milik daerah (BMD) terhadap puluhan eks kendaraan dinas pada Selasa (2/6).

Sebanyak puluhan unit kendaraan yang terdiri dari roda (motor) dua hingga mobil dilelang secara online.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note mengungkapkan pelaksanaan lelang ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak digunakan.

Baca Juga: Pool Baru Auksi di Ciledug Dorong Peningkatan Bisnis Lelang Kendaraan

"Lelang ini sekaligus meningkatkan penerimaan daerah secara transparan dan akuntabel," kata Taufikurrahman di Lombok Tengah, Selasa.

Dia menambahkan seluruh objek yang dilelang merupakan bekas kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dijual dengan kondisi apa adanya (as is).

“Lelang ini merupakan bagian dari pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Adapun objek lelang terdiri dari 53 unit kendaraan bermotor roda dua berbagai merek, antara lain Suzuki Thunder, Honda Win, Honda Supra X 125, Honda Supra Fit, Suzuki Axelo, Suzuki Smash, Honda Legenda, dan Honda Astrea Star.

"Nilai limit kendaraan tersebut bervariasi mulai dari Rp 281 ribu hingga Rp 3,47 juta per unit," katanya.