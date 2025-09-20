Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Puluhan Kios Oleh-Oleh di Purwakarta Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya

Sabtu, 20 September 2025 – 10:15 WIB
Petugas BPBD Purwakarta memeriksa puing-puing kebakaran dalam peristiwa kebakaran kios oleh-oleh di wilayah Bungursari, Purwakarta, Sabtu (20/9/2025). ANTARA/HO-Pemkab Purwakarta

jpnn.com - PURWAKARTA - Puluhan kios oleh-oleh di wilayah Bungusari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), terbakar.  Komandan Regu Pemadam Kebakaran Purwakarta Isma mengatakan kebakaran yang melanda puluhan bangunan semipermanen untuk kios oleh-oleh yang berderet di Jalan Raya Cikampek-Purwakarta, itu terjadi pada Sabtu, dini hari.

"Laporan kebakaran kami terima sekitar pukul 00.50 WIB. Saat itu pula petugas langsung bergegas turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman," katanya di Purwakarta, Sabtu (20/9).

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta mengerahkan tiga mobil damkar dari Pos Bungursari dan Kantor Utama Damkar Purwakarta untuk memadamkan api yang membakar puluhan kios oleh-oleh di wilayah Bungursari itu.

Saat petugas datang, api sudah membesar. Petugas harus berjibaku dalam melakukan pemadaman api. Dalam proses pemadaman, petugas melakukan penyekatan agar api tidak terus merambat ke kios lainnya.

Akan tetapi, api cukup besar dan petugas kesulitan mendapatkan pasokan air sehingga upaya penyekatan itu agak terkendala.

Dia mengakui proses pemadaman cukup sulit karena kondisi bangunan yang mudah terbakar, dengan material kayu dan bambu. Petugas bisa memadamkan api setelah proses pemadaman yang berlangsung selama dua hingga tiga jam.

Isma mengatakan penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti, karena sedang dalam proses penyelidikan. “Akan tetapi, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta, kebakaran itu mengakibatkan salah seorang warga bernama Eva (46) mengalami luka-luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

TAGS   kebakaran  kios terbakar  kios oleh-oleh  Damkar  Purwakarta 
