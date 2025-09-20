Puluhan Kios Oleh-Oleh di Purwakarta Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya

jpnn.com - PURWAKARTA - Puluhan kios oleh-oleh di wilayah Bungusari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar), terbakar. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Purwakarta Isma mengatakan kebakaran yang melanda puluhan bangunan semipermanen untuk kios oleh-oleh yang berderet di Jalan Raya Cikampek-Purwakarta, itu terjadi pada Sabtu, dini hari.

"Laporan kebakaran kami terima sekitar pukul 00.50 WIB. Saat itu pula petugas langsung bergegas turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman," katanya di Purwakarta, Sabtu (20/9).

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta mengerahkan tiga mobil damkar dari Pos Bungursari dan Kantor Utama Damkar Purwakarta untuk memadamkan api yang membakar puluhan kios oleh-oleh di wilayah Bungursari itu.

Saat petugas datang, api sudah membesar. Petugas harus berjibaku dalam melakukan pemadaman api. Dalam proses pemadaman, petugas melakukan penyekatan agar api tidak terus merambat ke kios lainnya.

Akan tetapi, api cukup besar dan petugas kesulitan mendapatkan pasokan air sehingga upaya penyekatan itu agak terkendala.

Dia mengakui proses pemadaman cukup sulit karena kondisi bangunan yang mudah terbakar, dengan material kayu dan bambu. Petugas bisa memadamkan api setelah proses pemadaman yang berlangsung selama dua hingga tiga jam.

Baca Juga: 2 Petugas Damkar Terluka Saat Padamkan Kebakaran Puluhan Rumah di Senen

Isma mengatakan penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti, karena sedang dalam proses penyelidikan. “Akan tetapi, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purwakarta, kebakaran itu mengakibatkan salah seorang warga bernama Eva (46) mengalami luka-luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit.