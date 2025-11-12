Puluhan Komunitas Siap Bertanding di Turnamen Padel, Perebutkan Hadiah Rp 220 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan komunitas padel se-Jabodetabek akan mengikuti kompetisi olahraga bertajuk Neobank Padel Tournament 2025 yang digelar di Smash Padel TB Simatupang, Jakarta, Minggu (16/11) mendatang.

Kompetisi itu diadakan bertujuan sebagai wadah bagi para pemain untuk menjalin kebersamaan serta menyalurkan semangat kompetisi secara positif.

Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk, Aditya Windarwo mengatakan pihaknya melihat padel sebagai simbol semangat baru masyarakat perkotaan yang aktif, kolaboratif, dan terbuka terhadap pengalaman baru.

Turnamen ini dihadirkan bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan ruang pertemuan bagi komunitas yang berbagi energi positif.

"Kami melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk mendukung minat mereka dalam berolahraga sekaligus memperkenalkan layanan BNC secara lebih dekat kepada masyarakat, khususnya komunitas pecinta olahraga," ungkap Aditya dalam siaran persnya, Selasa (11/11).

Padel adalah olahraga yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Saat ini olahraha itu tengah menjadi tren baru di kalangan muda perkotaan.

Gaya bermainnya yang cepat, energik, dan mudah diikuti menjadikannya daya tarik tersendiri bagi generasi yang aktif dan gemar bersosialisasi.

Berdasarkan data dari International Padel Federation, Indonesia kini menempati peringkat ke-29 dunia dan ke-6 di Asia Tenggara dalam perkembangan olahraga tersebut.