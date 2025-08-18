Puluhan Kucing di Palembang Dapat Vaksinasi Rabies

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:00 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak 32 kucing mendapatkan vaksinasi rabies gratis dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan (Karantina Sumsel).

Pemberian vaksinasi rabies gratis ini dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Selain puluhan kucing, ada dua ekor anjing yang juga mendapatkan vaksinasi rabies gratis.

Kepala Karantina Sumsel Sri Endah Ekandari menerangkan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah Palembang serta mendukung Palembang Bebas Rabies 2025.

"Karantina Sumsel bersama dinas terkait berkomitmen bersama untuk melindungi kesehatan masyarakat dan hewan peliharaan, sekaligus mendukung target Palembang bebas rabies," kata Sri, Senin (18/8/2025).

Masyarakat yang hadir mendapat kesempatan mengikuti sosialisasi dan konsultasi terkait penyakit rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR) seperti kucing, anjing, dan kera.

Dalam sesi ini disampaikan informasi mengenai bahaya rabies sebagai penyakit zoonosis yang mematikan, cara penularannya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan.

Terkait lalu lintas HPR, dijelaskan juga prosedur lalu lintas kucing dan anjing antar area atau pulau, di mana untuk melalu-lintaskan HPR harus disertai sertifikat kesehatan dan telah divaksinasi rabies dengan hasil uji laboratorium titer antibodi protektif.