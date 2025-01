Puluhan Mahasiswa IISMA Berkesempatan Kunjungi Perusahaan Multinasional & Industri di Inggris

jpnn.com, JAKARTA - Para peserta program beasiswa Kementerian Pendidikan, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) mendapatkan kesempatan berkunjung ke berbagai perusahaan multinasional dan industri di Inggris. Hal ini terselenggara atas kerja sama Equatorise dan Universitas Nottingham, dalam kegiatan bertajuk “Global Industry Insight Day” di London.

"Hal ini untuk memperkaya wawasan industri bagi 28 mahasiswa Indonesia di Nottingham dengan mempertemukan mereka dengan berbagai perusahaan multinasional dan pemimpin industri di Inggris," kata CEO dan Managing Partner Equatorise, Steven Marcelino, Jumat (24/1).

Program IISMA merupakan skema beasiswa pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberi kesempatan mahasiswa Indonesia mengikuti program mobilitas di universitas-universitas terkemuka dunia.

Lewat rangkaian kunjungan ke berbagai sektor industri termasuk energi berkelanjutan, perdagangan logam, dan keuangan, sehingga para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang dinamika global dan praktik industri yang inovatif serta menginspirasi.

Acara dimulai dengan kunjungan ke kantor pusat Bloomberg Eropa, di mana para mahasiswa diperkenalkan dengan BloombergNEF dan melakukan tur kantor. Setelahnya, para mahasiswa menuju ke London Metal Exchange (LME) untuk mendiskusikan peluang nikel Indonesia dan menyaksikan langsung lantai perdagangan terkenal LME.

Acara berlanjut dengan makan siang di Spitalfields Market, yang dilanjutkan dengan para peserta melanjutkan kunjungan ke The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) untuk memahami sejarah dan jejak ICAEW di Asia Tenggara, serta kesempatan untuk berkarir. Lantas dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri Sungai Thames, yang memberikan perspektif baru tentang kota London.

Acara ditutup dengan networking di National Liberal Club, bersama Dr. Bagus Muljadi, Putra Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia yang merupakan Asisten Profesor di Universitas Nottingham.

Juga bertemu diaspora Indonesia sekaligus CEO dan Managing Partner Equatorise, Steven Marcelino, yang memberi kesempatan para mahasiswa untuk memperluas jaringan profesional mereka di lingkungan eksklusif di jantung kota Westminster.