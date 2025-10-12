Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 17:45 WIB
Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat
Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10). Foto: Dedi Sofian

Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).

Ajang kontes modifikasi tahunan itu menghadirkan dua kategori utama, yaitu Street Maxi dan Super Maxi.

Keduanya terbuka untuk empat lini andalan Yamaha Xmax, Nmax, Aerox, dan Lexi.

Perwakilan tim juri CustoMaxi 2025 dari Nakano Garage, Riki Hidayat mengungkapkan CustoMAXI Jabodetabek itu diikuti puluhan motor modifikasi dengan konsep yang menarik.

Dia mengakui persaingan CustoMAXI Jabodetabek itu cukup ketat.

Penilaian poinya beda tipis terutama di kelas Street Aerox dan Nmax.

"Yang paling sulit menentukan yang di kelas Street aerox dan Nmax karena perbedaanya tipis banget," kata dia saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/10).

Dia menjelaskan konsep modifikasi yang ditampilkan membuat dewan juri harus jeli dalam memberikan penilaian.

Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).

TAGS   Yamaha Customaxi  Modifikasi  kontes modifikasi motor  Yamaha NMAX  Yamaha Xmax  Yamaha Lexi 
