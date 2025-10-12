Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat

Minggu, 12 Oktober 2025 – 17:45 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).

Ajang kontes modifikasi tahunan itu menghadirkan dua kategori utama, yaitu Street Maxi dan Super Maxi.

Keduanya terbuka untuk empat lini andalan Yamaha Xmax, Nmax, Aerox, dan Lexi.

Baca Juga: Daftar Pemenang CustoMAXI Yamaha Heritage Built Bekasi

Perwakilan tim juri CustoMaxi 2025 dari Nakano Garage, Riki Hidayat mengungkapkan CustoMAXI Jabodetabek itu diikuti puluhan motor modifikasi dengan konsep yang menarik.

Dia mengakui persaingan CustoMAXI Jabodetabek itu cukup ketat.

Penilaian poinya beda tipis terutama di kelas Street Aerox dan Nmax.

"Yang paling sulit menentukan yang di kelas Street aerox dan Nmax karena perbedaanya tipis banget," kata dia saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/10).

Dia menjelaskan konsep modifikasi yang ditampilkan membuat dewan juri harus jeli dalam memberikan penilaian.