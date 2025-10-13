Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Puluhan Narapidana Berisiko Tinggi dari Jakarta Dikirim ke Nusakambangan

Senin, 13 Oktober 2025 – 11:49 WIB
Ilustrasi narapidana kabur. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, CILACAP - Sebanyak 41 narapidana berisiko tinggi dari wilayah Jakarta dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin pagi.

"Dari wilayah Jakarta, ditempatkan di lima lapas super maksimum di Nusakambangan," kata Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah Mardi Santoso.

Menurut dia, pemindahan puluhan napi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar yang sudah ditentukan.

Adapun pembagian penempatan para napi tersebut masing-masing 15 orang ditempatkan di Lapas Karanganyar, 5 orang di Lapas Pasir Putih, 8 orang di Lapas Besi, 12 orang di Lapas Ngaseman, 1 orang di Lapas Permisan

"Sudah dilakukan pemeriksaan administrasi dan kondisinya dinyatakan lengkap," tambahnya.

Dia menjelaskan pemindahan puluhan warga binaan berisiko tinggi tersebut bertujuan untuk melindungi lapas dan rutan tempat mereka tinggal serta melindungi diri para napi itu sendiri.

"Pembinaan di Nusakambangan diharapkan dapat mengubah perilaku warga binaan berisiko tinggi itu sesuai tujuan pemasyarakatan," katanya.

Para napi berisiko tinggi tersebut diharapkan menyadari kesalahan dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

Sebanyak 41 narapidana berisiko tinggi dari Jakarta dipindahkan penahanannya ke Lapas Nusakambangan.

Sumber Antara

