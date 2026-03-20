Puluhan Narapidana Terlibat MotoGP Brasil

Jumat, 20 Maret 2026 – 23:53 WIB
Sejumlah narapidana menjadi petugas di MotoGP Brasil 2026. Foto: German Garcia - motorsport

jpnn.com - GOIANIA - Puluhan narapidana dari sejumlah penjara di Negara Bagian Goias terlibat dalam MotoGP Brasil 2026.

Narapidana dengan hukuman ringan itu dilibatkan dalam tugas-tugas pembersihan, membantu mempersiapkan sirkuit untuk akhir pekan balapan seri kedua MotoGP 2026 itu.

Hujan deras yang mengguyur Sirkuit Goiania pada Senin, Selasa, dan Kamis sore memengaruhi fasilitas, terutama di area tanah di jalan servis, tempat di mana sejumlah besar lumpur menumpuk dan sebagian tanah telah bergeser.

Di sanalah para narapidana itu berperan besar mempercepat normalisasi.

Menurut awak Motorsport, program narapidana ke MotoGP Brasil itu merupakan upaya pemerintah negara bagian melakukan reintegrasi para terhukum ke dalam masyarakat.

"Narapidana dari sistem pemasyarakatan melakukan pekerjaan pemeliharaan di Autodrome Internasional Goiania," bunyi pernyataan yang dikutip oleh Motorsport.

"Kolaborasi antara Sekretariat Negara untuk Olahraga dan Rekreasi dan Kepolisian Pemasyarakatan menyediakan tenaga kerja narapidana untuk melakukan layanan umum di tempat olahraga tersebut."

"Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk mendukung persiapan grand prix." (ms/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

