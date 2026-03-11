Puluhan Outlet BNI Tetap Beroperasi saat Lebaran, Siap Beri Layanan Perbankan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terlayani selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan perusahaan menerapkan layanan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang. Menurut Okki, langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi penting masyarakat di tengah periode libur nasional.

Dia menyebutkan bahwa layanan operasional terbatas tersebut merupakan bagian dari komitmen BNI untuk tetap hadir melayani kebutuhan nasabah, terutama pada momen penting seperti libur Lebaran.

"Layanan operasional terbatas ini disiapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi perbankan penting selama periode libur Idulfitri," ujar Okki dikutip, Rabu (11/3).

BNI menyiapkan 23 outlet yang beroperasi secara terbatas pada 20 Maret 2026 dan 32 outlet pada 23 Maret 2026 dengan jam layanan mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Melalui layanan ini, masyarakat tetap dapat melakukan berbagai transaksi seperti setoran BBM Pertamina, setoran Bulog, penerimaan negara, serta layanan setoran, penarikan, dan pemindahbukuan antar rekening BNI dengan batas maksimal Rp 25 juta per rekening per hari.

Selain layanan di kantor cabang, BNI juga memastikan dukungan operasional bagi kebutuhan transaksi selama periode libur Lebaran. Perseroan menyiapkan layanan O-Branch atau Mobil Gerak BNI yang ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang belum tersedia fasilitas ATM maupun CRM BNI.

Okki menegaskan penyediaan layanan ini merupakan wujud komitmen BNI untuk melayani nasabah dengan sepenuh hati, bahkan di tengah periode libur panjang.