Puluhan Perusahaan Raih Top Human Capital Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industri, menerima penghargaan Top Human Capital Awards 2025, di Hotel Raffles Jakarta, pada Selasa (4/11).

Adapun tema tahun ini yakni The Role of Talent Mobility and HCMS as Strategic Business Partner.

Beberapa perusahaan terkemuka penerima penghargaan tersebut di antaranya: Great Giant Foods; PLN Enjiniring; PLN Nusa Daya; Pupuk Iskandar Muda; Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam); RedDoorz; BTN; Lintasarta; Hakaaston.

Lalu, ada nama Merry Riana Edukasi; TechConnect; Transportasi Gas Indonesia; Pertamina Maintenance and Construction; Waskita Karya; PGAS Solution; URC Indonesia; Mayapada Healthcare Group; Elnusa Petrofin.

Ketua Penyelenggara Top Human Capital Awards 2025, M. Lutfi mengatakan ajang ini bukan sekadar penghargaan, tetapi merupakan wadah pembelajaran, benchmarking, dan pengembangan berkelanjutan dalam implementasi human capital management system (HCMS).

“Melalui kegiatan ini, kami bersama-sama mendorong peran strategis fungsi human capital sebagai business partner, yang mampu memerkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis perusahaan,” kata M. Lutfi.

Dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menyampaikan sejumlah pesan.

“Seperti kita ketahui, kini muncul pula aspek meaningfull work, AI (artificial intelligence), personal growth, dan lain-lain, dalam dunia kerja. Semua hal itu penting karena ada tantangan ke depan. Nah, tantangan future of work dan karakter Milenial dan Gen Z, itu mendorong pentingnya people centric organization (dalam dunia ketenagakerjaan),” kata Menteri Yassierli.(chi/jpnn)