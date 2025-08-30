Puluhan Peserta Aksi Unjuk Rasa di Semarang Akhirnya Dibebaskan

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 45 orang yang diamankan saat aksi demonstrasi massa di Kota Semarang yang berakhir ricuh pada Jumat (29/8) dibebaskan Polda Jateng.

"Sudah dibebaskan setelah dilakukan pendataan dan pembinaan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, sebagian besar pelaku yang ditangkap merupakan pelajar.

Terhadap para remaja itu, lanjut dia, para orang tuanya juga sudah dipanggil untuk penyerahan para pelaku yang sebelumnya ditangkap.

Ia menuturkan pada Jumat malam Polda Jawa Tengah menangkap 45 orang di depan Mapolda, sedangkan 9 orang diamankan oleh Polrestabes Semarang.

Ia menyebut pada Sabtu dini hari sempat kembali terjadi kericuhan di depan Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Baca Juga: CCTV hingga Isi Mesin Jual Otomatis MRT Dirusak dan Dijarah Saat Aksi Demonstrasi

Menurut dia, hal itu dipicu kedatangan puluhan orang di depan Mapolda yang menuntut rekan-rekannya yang ditangkap agar dibebaskan.

"Mereka kembali melakukan provokasi, kemudian diminta bubar," katanya.