JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puluhan Peserta Aksi Unjuk Rasa di Semarang Akhirnya Dibebaskan

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 15:39 WIB
Aksi mahasiswa dari Undip Semarang di depan Markas Polda Jateng di Semarang, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA/I.C. Senjaya)

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 45 orang yang diamankan saat aksi demonstrasi massa di Kota Semarang yang berakhir ricuh pada Jumat (29/8) dibebaskan Polda Jateng.

"Sudah dibebaskan setelah dilakukan pendataan dan pembinaan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, sebagian besar pelaku yang ditangkap merupakan pelajar.

Terhadap para remaja itu, lanjut dia, para orang tuanya juga sudah dipanggil untuk penyerahan para pelaku yang sebelumnya ditangkap.

Ia menuturkan pada Jumat malam Polda Jawa Tengah menangkap 45 orang di depan Mapolda, sedangkan 9 orang diamankan oleh Polrestabes Semarang.

Ia menyebut pada Sabtu dini hari sempat kembali terjadi kericuhan di depan Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Menurut dia, hal itu dipicu kedatangan puluhan orang di depan Mapolda yang menuntut rekan-rekannya yang ditangkap agar dibebaskan.

"Mereka kembali melakukan provokasi, kemudian diminta bubar," katanya.

