Puluhan PPPK dan P3K PW Sudah Diusulkan ke BKN, Biar Jelas Status & Gajinya

jpnn.com - KUDUS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mempersiapkan sebanyak 79 PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) untuk ditugaskan di Koperasi Desa Merah Putih di daerah setempat.

Pemkab Kudus sudah mengirimkan usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penugasan puluhan PPPK dan P3K PW tersebut.

"Sebanyak 79 PPPK yang kami siapkan, sebagian merupakan PPPK penuh waktu dan sebagian lagi PPPK paruh waktu," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus Tulus Triyatmika di Kudus, Senin (30/3).

Ia mengungkapkan penyiapan personel untuk ditugaskan di KDMP tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi yang diterima daerah untuk menyiapkan personel yang akan ditugaskan, paling banyak tiga orang untuk setiap KDMP.

Selain itu, kata dia, pegawai yang disiapkan minimal menempuh pendidikan D3 serta bukan dari tenaga kependidikan maupun kesehatan.

Adapun posisi jabatan yang bisa diemban PPPK dan PPPK Paruh Waktu di KDMP, yakni sebagai pendamping manajer, bagian keuangan, maupun bagian logistik atau pergudangan.

"Karena pegawai yang kami siapkan hanya 79 orang untuk 79 KDMP yang tercatat saat ini, tentunya nanti yang menentukan dari pihak pengelola koperasinya," ujarnya.

Jumlah KDMP yang terbangun di Kabupaten Kudus, saat ini berjumlah 79 lokasi dari 132 desa/kelurahan di Kudus.