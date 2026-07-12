Puluhan Profesor dan Dosen UNJ Bersama Billy Mambrasar Melatih 1.000 Guru di Daerah Terpencil Papua

jpnn.com, JAKARTA - Pemerataan kualitas pendidikan tidak dapatdicapai tanpa pemerataan kualitas guru.

Berangkat dari semangat tersebut, 46 profesor dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bersama Dr. (Cand.) Billy Mambrasar turun langsung ke wilayah pedalaman Kabupaten Mappi, Papua Selatan.

Kedatangan tersebut bertujuan untuk melatih sekitar 1.000 kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah Kabupaten Mappi pada 6–10 Juli 2026.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mappi dan Universitas Negeri Jakarta dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Pelatihan dilaksanakan secara terpusat maupun berbasis klaster di Distrik Kepi, Edera, Assue, dan Citak Mitak agar menjangkau pendidik hingga ke wilayah terpencil.

Para fasilitator harus menempuh perjalanan darat dan sungai selama berjam-jam, bahkan melewati rawa dan medan berlumpur, demi memastikan para guru memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Di Distrik Citak Mitak, perjalanan menuju lokasi pelatihan membutuhkan waktu hingga enam jam, sementara tim yang bertugas di Distrik Assue harus menempuh perjalanan sekitar 220 kilometer melalui jalur yang hanya dapat dilalui pada musim tertentu.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Negeri Jakarta, Wakil Rektor, Wakil Bupati Mappi, Ketua DPRK Kabupaten Mappi, para pimpinan perangkat daerah, serta 46 profesor dan dosen UNJ yang bertindak sebagai narasumber dan fasilitator pelatihan.