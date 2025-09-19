Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Puluhan Rekening Penerima BLT di Tulungagung Diblokir Gegara Terindikasi Bernain Judol

Jumat, 19 September 2025 – 06:00 WIB
Puluhan Rekening Penerima BLT di Tulungagung Diblokir Gegara Terindikasi Bernain Judol - JPNN.COM
Ilustrasi - warga melihat iklan judi online melalui gawainya (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung memblokir 49 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi menyalahgunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk judi online.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos) Tulungagung Teguh Abianto mengatakan pihaknya menerima instruksi Kemensos untuk menghentikan penyaluran bantuan kepada penerima yang terlibat praktik tersebut.

“Sebanyak 49 KPM terbukti memiliki catatan keuangan tidak wajar berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” ujar Teguh.

Baca Juga:

Menurut dia, Dinsos belum mendapat rincian apakah 49 penerima tersebut terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Seluruh penerima yang terindikasi judi online langsung diblokir dan dihentikan bantuannya," ujarnya.

Kasus ini terungkap setelah proses verifikasi rekening menemukan keterkaitan transaksi dengan daftar temuan PPATK. Dinsos mengimbau masyarakat memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan.

Baca Juga:

"BLT lansia untuk kebutuhan hidup, PKH untuk tambahan gizi ibu hamil, dan seterusnya," tegasnya.

Dinsos Tulungagung kini menunggu arahan lebih lanjut dari Kemensos terkait tindak lanjut penanganan.

Dinas Sosial Tulungagung memblokir 49 rekening penerima BLT gegara memakai dana bantuan untuk judol.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dinsos  BLT  KPM  judol  judi online 
BERITA DINSOS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp