Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo di Istana dan DPR, Tuntut Kenaikan Upah 8,5 Persen

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:45 WIB
Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo di Istana dan DPR, Tuntut Kenaikan Upah 8,5 Persen
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto: Dok Partai Buruh

jpnn.com - Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Pekerja, termasuk di dalamnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut dia, tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain: Serang-Banten, Bandung-Jawa Barat, Semarang-Jawa Tengah, Surabaya-Jawa Timur, Medan-Sumatera Utara, Banda Aceh-Aceh, Batam-Kepulauan Riau.

Kemudian, Bandar Lampung-Lampung, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Pontianak-Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar-Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan berbagai daerah lain.

Gerakan itu diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai.

Said Iqbal menegaskan aksi demo buruh itu adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebut aksi demo buruh akan dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

TAGS   Buruh  Demo Buruh  Istana  DPR  DPR RI  Said Iqbal  Kenaikan upah 
