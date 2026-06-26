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JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Puluhan Ribu Karyawan Kena PHK Demi Pengembangan AI

Jumat, 26 Juni 2026 – 20:26 WIB
Puluhan Ribu Karyawan Kena PHK Demi Pengembangan AI - JPNN.COM
Ilustrasi pekerja kena PHK. Foto: dok/JPNN.com.

jpnn.com - Gelombang investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI) mulai memakan korban.

Oracle tercatat memangkas sekitar 21 ribu karyawan di berbagai negara sepanjang satu tahun terakhir.

Langkah itu sebagai bagian dari strategi perusahaan memperkuat infrastruktur AI.

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Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, jumlah tenaga kerja Oracle per 31 Mei 2026 menyusut menjadi sekitar 141 ribu orang.

Angka itu turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 162 ribu karyawan.

Oracle menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan.

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Termasuk penyesuaian jumlah tenaga kerja seiring makin luasnya penerapan teknologi AI di berbagai lini bisnis.

Perusahaan juga mengakui penggunaan AI berpotensi terus mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada sejumlah bidang.

Gelombang investasi besar-besaran di bidang kecerdasan artifisial (AI) mulai memakan korban. Puluhan ribu karyawan krna PHK (pemutusan hubungan kerja)

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TAGS   PHK  pengembangan AI  Oracle  jumlah karyawan kena PHK  pemutusan hubungan kerja 
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