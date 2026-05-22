Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang

Jumat, 22 Mei 2026 – 15:39 WIB
Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang - JPNN.COM
Honda Prologue. Foto: dok Honda

jpnn.com - Puluhan ribu kendaraan hasil kolaborasi antara Honda dengan General Motors (GM) di Amerika Serikat terpaksa masuk bengkel.

Penyebabnya gangguan pada kamera belakang yang berisiko mati mendadak.

American Honda Motor baru saja mengumumkan kampanye recall terhadap hampir 60 ribu unit kendaraan listrik mereka.

Baca Juga:

Model yang terdampak ialah Honda Prologue dan Acura ZDX produksi 2024 hingga 2025.

Total ada 59.887 unit yang masuk daftar recall. Rinciannya, sebanyak 44.199 unit Honda Prologue dan 15.688 unit Acura ZDX.

Masalah bermula dari komponen kamera belakang buatan Sharp dengan nomor part tertentu yang diduga mengalami cacat proses produksi.

Baca Juga:

Honda menjelaskan kesalahan terjadi pada tahap pengolahan permukaan perekat oleh pemasok komponen.

Akibatnya, daya rekat rumah kamera melemah seiring waktu. Celah kecil yang muncul membuat air dan kelembapan mudah masuk ke dalam modul kamera.

Puluhan ribu mobil listrik hasil kolaborasi antara Honda dengan General Motors (GM) di Amerika Serikat terpaksa masuk bengkel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mobil listrik  Mobil listrik Honda  Honda-GM  Recall Honda 
BERITA MOBIL LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp