Puluhan Ribu Mobil Listrik Honda-GM Bermasalah di Kamera Belakang

jpnn.com - Puluhan ribu kendaraan hasil kolaborasi antara Honda dengan General Motors (GM) di Amerika Serikat terpaksa masuk bengkel.

Penyebabnya gangguan pada kamera belakang yang berisiko mati mendadak.

American Honda Motor baru saja mengumumkan kampanye recall terhadap hampir 60 ribu unit kendaraan listrik mereka.

Model yang terdampak ialah Honda Prologue dan Acura ZDX produksi 2024 hingga 2025.

Total ada 59.887 unit yang masuk daftar recall. Rinciannya, sebanyak 44.199 unit Honda Prologue dan 15.688 unit Acura ZDX.

Masalah bermula dari komponen kamera belakang buatan Sharp dengan nomor part tertentu yang diduga mengalami cacat proses produksi.

Honda menjelaskan kesalahan terjadi pada tahap pengolahan permukaan perekat oleh pemasok komponen.

Akibatnya, daya rekat rumah kamera melemah seiring waktu. Celah kecil yang muncul membuat air dan kelembapan mudah masuk ke dalam modul kamera.