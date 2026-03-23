Puluhan Ribu Tiket Kereta Api Tujuan Jakarta Masih Tersedia, Buruan Pesan

jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 22.079 tiket kereta api untuk arus balik Lebaran 2026 dengan tujuan Jakarta hingga 1 April 2026 masih tersedia.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Manajer Humas PT KAI Daop 4 Luqman Arif di Semarang, Senin (23/3).

"Jumlah ketersediaan kursi tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, seiring tingginya minat masyarakat dalam melakukan perjalanan arus balik menggunakan kereta api," kata Luqman Arif di Semarang, Senin.

Dia menambahkan selain Jakarta, tiket keberangkaran tujuan Surabaya juga masih banyak tersedia, mencapai 37.845 kursi.

Adapun ketersediaan tiket untuk KA tujuan Bandung, lanjut dia, hanya menyisakan 1.450 kursi untuk masa keberangkatan yang sama.

Menurut dia, masyarakat yang akan kembali ke tempat kerjanya usai berlebaran tidak perlu khawatir karena tiket perjalanan masih cukup banyak tersedia.

"Calon penumpang bisa menyiapkan rencana perjalanannya dengan ketersediaan tiket saat arus balik Lebaran," katanya.

Sementara itu, jumlah penumpang yang akan berangkat dari berbagai stasiun di Daop Semarang ke berbagai tujuan pada H+1 Lebaran, ungkap dia, sudah menunjukkan peningkatan