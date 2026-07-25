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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Puluhan Ribu Xpeng X9 Kena Recall, Cacat Pada Sistem Suspensi Udara

Sabtu, 25 Juli 2026 – 19:14 WIB
Puluhan Ribu Xpeng X9 Kena Recall, Cacat Pada Sistem Suspensi Udara - JPNN.COM
Xpeng X9 MY2025. Foto: xpeng

jpnn.com - Xpeng terpaksa melakukan recall terhadap MPV listrik premiumnya, X9, di China. Program penarikan dijadwalkan mulai 28 Agustus 2026.

Sebanyak 33.473 unit yang diproduksi pada 8 Agustus 2023 hingga 11 Agustus 2025 ditarik, karena potensi cacat pada sistem suspensi udara depan.

Masalah tersebut disebabkan kedap udara pegas udara (air spring) depan, yang tidak optimal akibat variasi proses produksi.

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Dalam kondisi panas dan lembap, komponen berisiko mengalami kebocoran, sehingga memunculkan peringatan di panel instrumen, bahkan berpotensi mengganggu pengendalian kendaraan.

Xpeng akan mengganti komponen front air spring slide pillar assembly, dengan versi terbaru secara gratis.

Program tersebut menyusul banyaknya keluhan pemilik X9 di China, yang melaporkan sasis kendaraan tiba-tiba amblas saat cuaca panas.

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Melalui recall tersebut, Xpeng mengakui penyebabnya berasal dari cacat komponen perangkat keras, bukan semata karena sistem perlindungan termal.

Hingga kini belum ada kepastian apakah recall turut berlaku untuk Xpeng X9 di Indonesia.

Xpeng terpaksa melakukan recall terhadap MPV listrik premiumnya, X9, di China. Program penarikan dijadwalkan mulai 28 Agustus 2026.

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TAGS   Xpeng  Xpeng X9  recall Xpeng X9  Xpeng X9 cacat suspensi  otomotif 
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