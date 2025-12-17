Puluhan Rumah di Siak Riau Terendam Banjir, Polisi Langsung Turun Tangan Evakuasi Warga

jpnn.com, PEKANBARU - Puluhan rumah di Desa Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Riau, terendam banjir. Aparat kepolisian langsung mengevakuasi warga terdampak banjir.

Kepala Kepolisian Sektor Sungai Mandau, Iptu Johanes Bakti Panjaitan mengatakan ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 30 centimeter. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa dan kerugian materi masih dalam pendataan.

"Kami dari Polsek Sungai Mandau bersama pemerintah kampung dan pihak terkait mengevakuasi masyarakat terdampak banjir. Warga yang rumahnya terendam sudah dipindahkan ke Aula Gedung TPP Kampung Muara Kelantan sebagai tempat pengungsian sementara,” kata Kapolsek di Siak, Rabu.

Dia mengatakan banjir terjadi di tiga titik wilayah permukiman yakni Rukun Tetangga (RT) 009, RT 004, dan RT 005. Di RT 009 tercatat sekitar 20 kepala keluarga terdampak dengan kondisi air masuk ke dalam rumah.

Sementara di RT 004 dan RT 005, sebanyak 30 kepala keluarga mengalami banjir di halaman rumah. Kepolisian terus melakukan pemantauan debit air, patroli wilayah rawan, serta berkoordinasi dengan pemerintah kampung dan kecamatan.

Pihaknya juga memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan, mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Apabila debit air kembali meningkat, segera laporkan kepada aparat setempat.

"Hingga saat ini, situasi di Kampung Muara Kelantan terpantau aman dan kondusif, dengan aparat gabungan tetap bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kampung Muara Kelantan telah melakukan normalisasi parit yang tersumbat guna mempercepat aliran air menuju sungai serta terus memantau kondisi cuaca dan debit air di wilayah tersebut.(antara/jpnn)



