Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Puluhan Rumah Rusak Terdampak Angin Puting Beliung di Tulungagung

Rabu, 01 Oktober 2025 – 20:50 WIB
Puluhan Rumah Rusak Terdampak Angin Puting Beliung di Tulungagung - JPNN.COM
Petugas gabungan menyerahkan bantuan terpal dan bahan pangan kepada salah satu korban bencana puting beliung di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Hujan deras disertai angin puting beliung melanda tiga desa di wilayah Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (1/10) sore. Puluhan rumah dan bangunan dilaporkan rusak terdampak hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda tiga desa tersebut.

Kapolsek Sumbergempol AKP Moch. Anshori menyebutkan desa yang terdampak, yakni Doroampel, Junjung, dan Tambakrejo. Data sementara, sekitar 50 rumah warga terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai ringan, sedang, hingga parah. "Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini data kerusakan masih dalam proses inventarisasi," kata Anshori.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Robinson Pasaroan Nadeak menambahkan dari puluhan rumah terdampak, sebagian telah diperbaiki secara mandiri oleh warga.  Namun, kerusakan berat seperti genteng beterbangan, atap asbes patah, hingga gavalum rusak, membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah daerah.

Baca Juga:

Sejumlah rumah yang mengalami kerusakan parah berada di Dusun Kalituri, Desa Doroampel, antara lain milik Purnomo, Mualim, Srinatun, Slamet, Agus Setyono, Indah Setiyani, dan Ahmat Zaeni.

Peristiwa tersebut bermula saat hujan mengguyur wilayah Sumbergempol sekitar pukul 15.00 WIB. Sekitar satu jam kemudian, atau pukul 16.15 WIB, angin kencang yang menyerupai puting beliung menerjang tiga desa dan merusak puluhan rumah warga.

BPBD Tulungagung telah menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan bahan pangan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah. "Kerugian materiil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah," kata Robinson. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Puluhan rumah rusak terdampak angin puting beliung di Tulungagung, Jawa Timur, pada Rabu sore.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Angin Puting Beliung  rumah rusak  Tulungagung  Bencana Alam 
BERITA ANGIN PUTING BELIUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp