Puluhan Siswa Berprestasi Unjuk Gigi di Owlypia Local Round 2026 Sekolah Pribadi Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Suasana aula Sekolah Pribadi Bandung tampak berbeda pada akhir pekan lalu. Sebanyak 82 siswa-siswi berprestasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA berkumpul untuk berkompetisi dalam ajang bergengsi Owlypia Local Round 2026 yang berlangsung selama dua hari, mulai 2–3 Mei 2026.

Mengusung tema "The Intellectuals’ Challenge of the 21st Century", Owlypia bukan sekadar kompetisi akademik biasa. Ajang internasional ini dirancang khusus untuk mengasah kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa di luar kurikulum sekolah formal.

"Tahun ini, antusiasme peserta sangat luar biasa. Ini tentu sangat menggembirakan," kata Ketua Pelaksana Owlypia Local Bandung Round, Muhammad Burhanul Asfia, S. Pd., M. Pd., Gr., (5/5).

Baca Juga: Atalia Praratya Desak Pemerintah Jemput Bola Jaring Anak Jalanan Masuk Sekolah Rakyat

Kompetisi yang diikuti oleh total sebanyak 82 peserta tersebut terbagi ke dalam tiga kategori usia. Kategori Owlin (17 siswa) yaitu untuk anak-anak tingkat Sekolah Dasar (SD) yang menonjolkan keceriaan dan kreativitas. Kategori Owlets (37 siswa) untuk tingkat SMP yang menunjukkan keberanian dan rasa ingin tahu tinggi.

"Juga ada kategori Owly diikuti sebanyak 28 siswa tingkat SMA yang menyajikan kematangan ide dan analisis kritis yang tajam," ujarnya.

Tak hanya dari Bandung, peserta juga datang dari berbagai sekolah ternama di luar kota, seperti SD GIS Prima Insani Garut, SMPN 02 Kota Garut, hingga rombongan dari SMP/SMA Kesatuan Bangsa Yogjakarta dan SMP Semesta Gunung Pati Semarang.

Baca Juga: Dewi Juliani Serap Aspirasi Warga Meranti soal Sekolah

Di hari pertama, para peserta diuji melalui Impromptu Challenge, Speech-Craft Challenge, dan Knowledge Challenge. Di sini, kecepatan berpikir dan kemampuan berbicara di depan publik menjadi kunci utama.

Keseruan memuncak pada hari kedua dengan adanya Team Spirit Challenge di mana kerja sama tim diuji untuk memecahkan masalah secara kolektif. Tidak ketinggalan, ajang bakat Hoo’s Got Talent menjadi panggung bagi siswa untuk menunjukkan sisi artistik mereka sebelum ditutup dengan prosesi Award Ceremony.