Puluhan Siswa Keracunan MBG di Cipongkor, Ayamnya Basi, Asam, Warna Agak Beda

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak 45 pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan diduga setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada jam makan siang, Senin (22/9).

Mereka langsung mendapat perawatan medis setelah mengalami gejala keracunan, seperti mual dan muntah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat Nurul Rasihan mengatakan pihaknya menerima laporan adanya dugaan keracunan massal sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kalau yang masih info terakhir ada 40 hingga 45 (siswa) tadi (antara) jam 13.00 hingga pukul 14.00 WIB, soalnya nambah lagi,” kata Nurul saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Para siswa yang keracunan berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Berdasarkan informasi sementara, paket Program MBG yang dikonsumsi siswa di Cipongkor bersumber dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sementara satu dapur MBG, katanya (untuk). Awalnya SMA masuk dulu (paket MBG), kemudian masuk lagi (untuk) SMP, nah sekarang ada info SD. Cuma SMA mana, SD mana, saya belum tahu, belum detail,” ujarnya.

Menurut dia, petugas Dinkes Bandung Barat telah dikerahkan ke lokasi untuk memastikan kondisi siswa serta menelusuri penyebab dugaan keracunan tersebut.