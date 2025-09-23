Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puluhan Siswa Keracunan MBG di Cipongkor, Ayamnya Basi, Asam, Warna Agak Beda

Selasa, 23 September 2025 – 07:48 WIB
Puluhan Siswa Keracunan MBG di Cipongkor, Ayamnya Basi, Asam, Warna Agak Beda - JPNN.COM
Petugas saat melakukan evakuasi siswa yang mengalami keracunan ke Rumah Sakit Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Senin (22/9/2025). Foto: ANTARA/HO-Dinkes Kabupaten Bandung Barat

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak 45 pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan diduga setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada jam makan siang, Senin (22/9).

Mereka langsung mendapat perawatan medis setelah mengalami gejala keracunan, seperti mual dan muntah.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat Nurul Rasihan mengatakan pihaknya menerima laporan adanya dugaan keracunan massal sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca Juga:

“Kalau yang masih info terakhir ada 40 hingga 45 (siswa) tadi (antara) jam 13.00 hingga pukul 14.00 WIB, soalnya nambah lagi,” kata Nurul saat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Para siswa yang keracunan berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Berdasarkan informasi sementara, paket Program MBG yang dikonsumsi siswa di Cipongkor bersumber dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga:

“Sementara satu dapur MBG, katanya (untuk). Awalnya SMA masuk dulu (paket MBG), kemudian masuk lagi (untuk) SMP, nah sekarang ada info SD. Cuma SMA mana, SD mana, saya belum tahu, belum detail,” ujarnya.

Menurut dia, petugas Dinkes Bandung Barat telah dikerahkan ke lokasi untuk memastikan kondisi siswa serta menelusuri penyebab dugaan keracunan tersebut.

Kasus siswa keracunan di diduga setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis alias MBG terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mbg  makan bergizi gratis  keracunan  Cipongkor 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp