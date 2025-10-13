Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Puluhan Siswa Raffles Institution Singapura Mengunjungi SIS Kelapa Gading

Senin, 13 Oktober 2025 – 17:36 WIB
Puluhan Siswa Raffles Institution Singapura Mengunjungi SIS Kelapa Gading - JPNN.COM
Sebanyak 30 siswa-siswi dari Raffles Institution (RI) Singapura, mengikuti program pertukaran pelajar di SIS Group of Schools - SIS Kelapa Gading North East Jakarta. Foto dok. SIS Group of Schools

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 30 siswa-siswi dari Raffles Institution (RI) Singapura, mengikuti program pertukaran pelajar di SIS Group of Schools - SIS Kelapa Gading North East Jakarta.

Selama 16 hari, mereka menjelajahi Indonesia dari berbagai sudut pandang, kehidupan dan pembelajaran budaya, sejarah, politik, serta sosial bersama siswa SIS. 

“Kemitraan ini mencerminkan visi kami untuk menumbuhkembangkan pemimpin berwawasan global," kata Founder dan Chairman SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu, Senin (13/10).

Baca Juga:

Program Beyond Borders: Immersing Rafflesians in Indonesia for Global Leadership ini merupakan sebuah inisiatif kolaboratif antara Raffles Institution (RI), SIS Group of Schools, dan Generasi Edukator Indonesia (GenEd), menandai langkah positif dalam membina pemimpin masa depan yang berpikiran global. 

"Melalui keterlibatan lintas budaya, kami berupaya memupuk pemahaman, empati, dan kolaborasi yang melampaui batas negara,” lanjutnya.

Hal itu menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) awal tahun ini antara Founder dan Chairman SIS Group of Schools, Jaspal Sidhu dan Kepala Sekolah RI Aaron Loh yang menjadi dasar bagi pertukaran pelajar yang berkelanjutan antara kedua negara. 

Baca Juga:

Melalui lokakarya, tur budaya, dan proyek kolaboratif, para siswa merefleksikan persamaan dan perbedaan antara Singapura dan Indonesia.

"Beyond Borders penting agar siswa memperoleh wawasan langsung tentang budaya, sejarah, dan masyarakat Indonesia," kata Kepala Sekolah Raffles Institution (RI) Singapura, Aaron Loh.

SIS Group of Schools sambut program pertukaran pelajar Raffles Institution Singapura yang mengunjungi SIS Kelapa Gading

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SIS Kelapa Gading  Raffles Institution Singapura  program pertukaran pelajar  Indonesia-Singapura 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp