Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Puluhan SSB Ramaikan E7AM Football Challenge, Beckham Putra Dukung Regenerasi Pemain

Senin, 09 Februari 2026 – 14:14 WIB
Puluhan SSB Ramaikan E7AM Football Challenge, Beckham Putra Dukung Regenerasi Pemain - JPNN.COM
Salah satu juara dalam turnamen sepak bola usia dini 'E7AM Football Challenge Series 1' di PUSDIKPOM Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi pada Minggu (8/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CIMAHI - Bintang Persib, Beckham Putra menghadirkan turnamen sepak bola usia dini dengan nama 'E7AM Football Challenge Series 1'.

Kegiatan tersebut berlangsung di PUSDIKPOM Soegiri Infini Arena, Kota Cimahi pada Minggu (8/2/2026).

Turnamen E7AM Football Challenge Series 1 hadir dengan empat kategori umum, yakni U-8, U-9, U-10, dan U-11.

Baca Juga:

Puluhan SSB di wilayah Jawa Barat ikut terlibat dalam turnamen. Para peserta pun antusias bisa mengikuti kegiatan yang tidak hanya fun, tetapi juga beredukasi.

Ramdan selaku Talent Scouting mengatakan, Jawa Barat berpotensi melahirkan calon atlet sepak bola berprestasi, seperti Beckham Putra. Maka dari itu, pembinaan sejak usia dini dinilai menjadi salah satu hal paling krusial.

Namun di sisi lain, Ramdan menuturkan jika anak-anak yang baru memulai dengan sepak bola tidak bisa dipaksakan dengan berbagai menu latihan berat. Di usianya yang masih dini, anak-anak harus merasakan kegembiraan terlebih dahulu dari bermain sepak bola.

Baca Juga:

Maka dari itu, kegiatan tersebut dikemas dengan bentuk yang menyenangkan, tetapi tetap ada nilai sosialnya.

"Ini acara sangat bagus sekali. Kami bukan mencari siapa yang juara, tetapi untuk membina pemain-pemain. Ujian ini menanamkan nilai-nilai sosial, jadi fase ini adalah fase kegembiraan sepak bola, jadi anak-anak harus bersenang-senang bermain bola," kata Ramdan, Senin (9/2).

Puluhan SSB Jawa Barat meramaikan E7AM Football Challenge Series 1 di Cimahi. Turnamen usia duni besutan Beckham Putra menekankan pembinaan dan kegembiraan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  E7AM Football Challenge  turnamen sepak bola  sepak bola usia dini 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp