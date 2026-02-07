Puluhan Sukarelawan Tegaskan Dukung Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadan, Relawan Prabowo-Gibaran dan Jokowi menyelenggarakan kegiatan silaturahmi di Restoran Handayani Prima, Mataraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1/2026).

Pertemuan ini sebagai ruang kebersamaan, refleksi serta penguatan komitmen kebangsaan dari relawan yang tergabung di Barisan Rakyat Nusantara (BRN).

Dalam momentum tersebut, para relawan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan serta bergerak mewujudkan program-program strategis nasional yang tertuang dalam visi Asta Cita.

“Relawan meyakini bahwa Asta Cita merupakan fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga persatuan dan kesatuan nasional di tengah tantangan global yang makin kompleks. Program Asta Cita juga dinilai mencerminkan arah pembangunan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Utje Gustaf Patty, Tokoh Relawan Jokowi dan Prabowo-Gibran.

Menurut Utje sapaan akrabnya, sebagai bentuk dukungan nyata, relawan menyatakan komitmen untuk turut mengawal, menyosialisasikan dan berkontribusi aktif dalam keberhasilan program-program Asta Cita.

Termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi industri nasional, pemerataan pembangunan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

“Selain itu, relawan juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat persatuan antar anak bangsa, menjaga harmoni sosial serta menolak segala bentuk intimidasi, provokasi, dan propaganda pihak asing yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Utje.

Sementara itu, Relly Reagen selaku penggagas acara mengatakan kegiatan silaturahmi ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pilihan politik telah berakhir.