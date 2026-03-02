Puluhan SUV Listrik EX30 di RI Kena Recall Gegara Masalah Baterai, Ini Penjelasan Volvo

jpnn.com, JAKARTA - Volvo Indonesia buka suara mengenai penarikan kembali atau recall terhadap model SUV listrik EX30 secara global.

Sebelumnya, Volvo mengumumkan melakukan recall lebih dari 40 ribu unit EX30 karena masalah baterai yang berpotensi mengakibatkan kebakaran.

Penarikan itu dilakukan karena cacat produksi pada modul sel baterai berpeluang menyebabkan baterai tegangan tinggi terlalu panas.

General Manager Volvo Cars Indonesia Haryanto Djayaputra mengatakan di Indonesia penarikan Volvo EX30 berdampak pada kendaraan yang diproduksi 2024.

"(Unit yang terdampak) tidak sampai seperempat dari yang ada di Indonesia, populasi (EX30 di Indonesia) saat ini ada sekitar 85 unit, unit yang terdampak batch awal-awal, tahun 2024," katanya saat ditemui di Jakarta pada Kamis (5/3) malam. ?

Haryanto menyatakan telah mengirimkan surat kepada konsumen Volvo EX30 yang terdampak penarikan kembali untuk membawa kendaraan ke dealer resmi agar bisa diperbaiki.

"Kami sudah mulai persiapkan untuk memanggil konsumen untuk melakukan perbaikan, sedang dipersiapkan oleh Volvo parts-nya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa," kata Haryanto.

Penarikan kembali Volvo EX30 mencakup varian Volvo EX30 Single Motor Extended Range dan Volvo EX30 Twin Motor Performance.