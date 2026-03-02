Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Puluhan SUV Listrik EX30 di RI Kena Recall Gegara Masalah Baterai, Ini Penjelasan Volvo

Sabtu, 07 Maret 2026 – 00:11 WIB
Puluhan SUV Listrik EX30 di RI Kena Recall Gegara Masalah Baterai, Ini Penjelasan Volvo - JPNN.COM
Volvo Indonesia buka suara mengenai penarikan kembali atau recall terhadap model SUV listrik EX30 secara global. Foto: volvo

jpnn.com, JAKARTA - Volvo Indonesia buka suara mengenai penarikan kembali atau recall terhadap model SUV listrik EX30 secara global.

Sebelumnya, Volvo mengumumkan melakukan recall lebih dari 40 ribu unit EX30 karena masalah baterai yang berpotensi mengakibatkan kebakaran.

Penarikan itu dilakukan karena cacat produksi pada modul sel baterai berpeluang menyebabkan baterai tegangan tinggi terlalu panas.

Baca Juga:

General Manager Volvo Cars Indonesia Haryanto Djayaputra mengatakan di Indonesia penarikan Volvo EX30 berdampak pada kendaraan yang diproduksi 2024.

"(Unit yang terdampak) tidak sampai seperempat dari yang ada di Indonesia, populasi (EX30 di Indonesia) saat ini ada sekitar 85 unit, unit yang terdampak batch awal-awal, tahun 2024," katanya saat ditemui di Jakarta pada Kamis (5/3) malam. ?

Haryanto menyatakan telah mengirimkan surat kepada konsumen Volvo EX30 yang terdampak penarikan kembali untuk membawa kendaraan ke dealer resmi agar bisa diperbaiki.

Baca Juga:

"Kami sudah mulai persiapkan untuk memanggil konsumen untuk melakukan perbaikan, sedang dipersiapkan oleh Volvo parts-nya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa," kata Haryanto.

Penarikan kembali Volvo EX30 mencakup varian Volvo EX30 Single Motor Extended Range dan Volvo EX30 Twin Motor Performance.

Volvo Indonesia buka suara mengenai penarikan kembali atau recall terhadap model SUV listrik EX30 secara global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SUV listrik  volvo ex30  recall  masalah baterai  Volvo Indonesia 
BERITA SUV LISTRIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp