Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Puluhan Warga Jawa Barat di Iran Minta Pulang ke Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 – 14:15 WIB
Puluhan Warga Jawa Barat di Iran Minta Pulang ke Indonesia - JPNN.COM
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar saat ditemui di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jumat (13/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Sebanyak 15 warga Jawa Barat dievakuasi dari Iran imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Masih ada puluhan warga Jabar lainnya yang berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia.

Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah mengevakuasi 34 WNI yang bermukim di Iran.

Baca Juga:

Dari puluhan orang itu, 15 di antaranya adalah warga Jawa Barat dari berbagai daerah kota/kabupaten.

"Dari 34 WNI yang sudah pulang ke Indonesia, 15 di antaranya warga Jawa Barat, dan itu artinya, ya, alhamdulillah berangsur saya yakin karena proses teknis pemulangan WNI yang ada di Timur Tengah itu menjadi kewenangan atau domain pemerintah pusat," kata Adi ditemui di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jumat (13/3).

Adi menuturkan, pihaknya membuka hotline pengaduan warga Jawa Barat yang tinggal di Iran untuk mendata dan memastikan nasibnya di sana. Hasilnya, ada 80 pengaduan yang masuk.

Baca Juga:

Masyarakat yang mengadu itu meminta untuk segera dievakuasi atau dipulangkan ke Indonesia, dikarenakan ketegangan antara Amerika-Israel dengan Iran yang kian memanas.

"Sudah tercatat ada 80, mereka sudah menginput dan menginformasikan ada di tempat zona perang. Mereka bisa berharap minta dievakuasi, tetapi kami menunggu bagaimana langkah pemerintah pusat," ujarnya.

Pemprov Jabar membuka layanan hotline pengaduan untuk WNI yang tinggal di Negara Iran. Sebanyak 80 warga minta segera pulang ke Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Warga Jawa Barat di Iran  Iran  perang Iran  WNI di Iran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp