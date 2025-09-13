Puluhan Warga Semarang Keracunan Massal Seusai Menyantap Makanan Acara Hajatan

jpnn.com, SEMARANG - Puluhan warga Bangetayu Wetan, Kota Semarang, Jawa Tengah, keracunan massal seusai menyantap makanan dari hajatan salah satu keluarga di wilayah tersebut.

"Puluhan orang warga di salah satu kampung di wilayah Bangetayu Wetan menghadiri hajatan memperingati kematian salah seorang anggota keluarga di daerah tersebut," kata Kapolsek Genuk Kompol Rusmanto di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, keluarga yang menggelar hajatan yang digelar pada Jumat (12/9) malam tersebut memasak sendiri hidangan yang disajikan.

Ia menjelaskan makanan yang disajikan dalam kemasan nasi kotak itu antara lain nasi, acar, sambal goreng hati ayam, dan masakan daging sapi.

Setelah pulang dan menyantap makanan yang disajikan itu, kata dia, beberapa mulai mengeluh sakit dan mual.

"Pada tengah malam ada 21 orang yang harus dilarikan ke RS Wongsonegoro akibat mengalami muntah dan diare," katanya.

Menurut dia, pihak kepolisian yang memperoleh laporan tersebut sudah mengamankan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.

Selain itu, lanjut dia, kepolisian juga sudah meminta keterangan penyelenggara hajatan yang diduga juga menjadi korban keracunan makanan itu.