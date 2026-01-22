Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

Pulung PDIP Dorong Pemerintah Optimalkan Perlindungan PMI di Kamboja

Kamis, 22 Januari 2026 – 18:28 WIB
Pulung PDIP Dorong Pemerintah Optimalkan Perlindungan PMI di Kamboja - JPNN.COM
Pulung Agustanto. Foto: Instagram/pulung.agustanto

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Komisi IX Pulung Agustanto mengimbau KBRI di Phnom Phen untuk memberikan perlindungan dan bantuan maksimal kepada ribuan WNI yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja.

Menurutnya, banyaknya WNI terkait sindikat penipuan daring di Kamboja sebagai tenaga kerja ilegal patut mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.

Pulung Agustanto menyatakan, ada ribuan anak muda Indonesia terjerat sindikat kejahatan internasional tersebut.

Beberapa hari belakangan ini KBRI di Phnom Phen dibanjiri warga negara Indonesia yang lari dari jeratan sindikat kejahatan.

Pada 2025, KBRI Phnom Phen menangani lebih dari 5000 kasus WNI yang menjadi korban sindikat kejahatan serupa.

Sementara pada awal 2026 ini, sudah lebih dari 1000 kasus yang datang ke KBRI.

Lonjakan itu terjadi bersamaan dengan gencarnya pemerintah Kamboja memberantas sindikat kejahatan yang melibatkan banyak pejabat di sana.

Menurut anggota DPR Komisi IX Pulung Agustanto, pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu lebih serius menangani fenomena ini.

