Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Puma Mencoba Curi Hati Pelari Indonesia Lewat Sepatu Deviate 4

Kamis, 07 Mei 2026 – 19:12 WIB
Puma Mencoba Curi Hati Pelari Indonesia Lewat Sepatu Deviate 4 - JPNN.COM
Ilustrasi pelari yang menggunakan Puma Deviate 4 saat mengikuti urban 5K di Jakarta, Minggu (3/5). Foto: Dokumentasi Puma Indonesia

jpnn.com - Jenama olahraga asal Jerman Puma terus mengembangkan sayapnya di Indonesia, khususnya pada olahraga lari.

Puma kini memiliki andalan baru, yakni Deviate 4, yang menawarkan sensasi lari lebih responsif dengan stabilitas tetap terjaga saat pace meningkat.

Sepatu tersebut membuat langkah pelari terasa lebih mulus, terutama saat menjalani tempo run dan sesi interval. Dengan demikian, pelari dapat mempertahankan ritme secara lebih konsisten.

Baca Juga:

Dukungan bantalan yang lebih empuk juga membantu mengurangi rasa lelah pada kaki saat sesi latihan intens sehingga menjadikannya partner ideal untuk meraih performa maksimal saat race day.

Puma Indonesia memberikan kesempatan kepada para pelari untuk mencoba Deviate 4 melalui lari urban 5K yang dirancang melampaui konsep lari konvensional.

Teamhead Marketing Puma Indonesia Rachmat B. Trilaksono mengungkapkan Deviate Route dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi para pelari.

Baca Juga:

"Kami juga ingin menghadirkan pengalaman lari yang berbeda dari biasanya, sehingga setiap pengalaman berlari bersama PUMA dan komunitas selalu berkesan dan menyenangkan," ujar Rachmat.

Pada sesi mencoba Deviate 4, peserta menempuh rute lari 5K di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rute dimulai dari Jalan Lauser, Jalan Barito, Jalan Melawai Raya, Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja, lalu kembali ke Jalan Lauser.

Jenama olahraga asal Jerman, Puma terus mencoba mengembangkan sayap di Indonesia khususnya pada olahraga lari melalui sepatu Deviate 4

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puma  Puma Deviate 4  Puma Indonesia  sepatu lari  sepatu puma 
BERITA PUMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp