Puma Mencoba Curi Hati Pelari Indonesia Lewat Sepatu Deviate 4

jpnn.com - Jenama olahraga asal Jerman Puma terus mengembangkan sayapnya di Indonesia, khususnya pada olahraga lari.

Puma kini memiliki andalan baru, yakni Deviate 4, yang menawarkan sensasi lari lebih responsif dengan stabilitas tetap terjaga saat pace meningkat.

Sepatu tersebut membuat langkah pelari terasa lebih mulus, terutama saat menjalani tempo run dan sesi interval. Dengan demikian, pelari dapat mempertahankan ritme secara lebih konsisten.

Dukungan bantalan yang lebih empuk juga membantu mengurangi rasa lelah pada kaki saat sesi latihan intens sehingga menjadikannya partner ideal untuk meraih performa maksimal saat race day.

Puma Indonesia memberikan kesempatan kepada para pelari untuk mencoba Deviate 4 melalui lari urban 5K yang dirancang melampaui konsep lari konvensional.

Teamhead Marketing Puma Indonesia Rachmat B. Trilaksono mengungkapkan Deviate Route dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi para pelari.

"Kami juga ingin menghadirkan pengalaman lari yang berbeda dari biasanya, sehingga setiap pengalaman berlari bersama PUMA dan komunitas selalu berkesan dan menyenangkan," ujar Rachmat.

Pada sesi mencoba Deviate 4, peserta menempuh rute lari 5K di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rute dimulai dari Jalan Lauser, Jalan Barito, Jalan Melawai Raya, Jalan Pattimura, Jalan Sisingamangaraja, lalu kembali ke Jalan Lauser.