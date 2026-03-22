JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Kakorlantas Beri Imbauan Penting

Minggu, 22 Maret 2026 – 14:08 WIB
Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Kakorlantas Beri Imbauan Penting - JPNN.COM
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (22/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai memetakan pergerakan masyarakat pasca-Lebaran Idulfitri 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memprediksi puncak arus balik gelombang pertama akan terjadi pada Selasa (24/3).

Dia menjelaskan memasuki hari kesembilan Operasi Ketupat atau H+2 lebaran, Irjen Agus menyatakan kondisi lalu lintas di sejumlah titik masih terkendali meski terjadi peningkatan volume kendaraan.

"Alhamdulillah kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai prediksi," kata Irjen Agus di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (22/3).

Dia menjelaskan saat ini ada kepadatan di di Semarang Raya, Jabodetabek, dan destinasi wisata favorit seperti Bali, Malang Raya, serta Jawa Barat.

Dia juga menyebutkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bersama stakeholder terkait, polisi membagi masa arus balik menjadi dua tahap.

"Arus balik mungkin ada dua tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24 Maret. Yang kedua adalah tanggal 28 atau 29," katanya.

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada puncak arus balik 24 Maret, Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skenario manajemen lalu lintas. Salah satu yang disiapkan adalah penerapan sistem satu arah atau one-way.

Korps Lalu Lintas Polri mulai memetakan pergerakan masyarakat pasca-Lebaran Idulfitri 2026

