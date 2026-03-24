Puncak Arus Balik Diprediksi Hari Ini, Polda Sumsel Siagakan Skenario One Way

jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan meningkatkan status kesiapsiagaan personel menyusul penguatan signifkan arus balik lebaran 1447 H pada Selasa (24/3/2026).

Berdasarkan data Operasi Ketupat Musi 2026 hari kesembilan, volume kendaraan di ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung (TERPEKA) mencatatkan rekor tertinggi, sedangkan aktivitas penyebrangan menurun tajam hingga 88 persen.

Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso menjelaskan bahwa pergerakan masyarakat telah didominasi oleh arus balik menuju wilayah perkotaan.

"Data menunjukkan puncak mudik telah berlalu. Saat ini arus balik mulai menguat secara masif. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk bersiaga penuh, terutama menyambut puncak arus balik yang diprediksi jatuh pada hari ini," jelas Anis.

Data statistik menunjukkan Tol TERPEKA menjadi titik terpadat dengan total 14.179 kendaraan masuk dan 13.029 kendaraan keluar.

Sementara itu, Tol Kapal Betung dan Betajam mencatatkan angka kendaraan keluar yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan masuk, mengoinformasi peningkatan arus menuju arah Palembang dan sekitarnya.

Di sektor transportasi publik, terjadi anomali pada sektor penyebrangan yang menurun dari 119 ribu menjadi hanya 14 ribu penumpang.

Sebaliknya, moda kereta api jumlah kedatangan 2.363 penumpang kini telah melampaui jumlah keberangkatan 1.831 penumpang.