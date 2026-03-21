Seputar Mudik

Puncak Arus Balik Idulfitri Diprediksi Mulai 24 Maret 2026, Kapolri: Jangan Terburu-buru

Sabtu, 21 Maret 2026 – 09:45 WIB
Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit (tengah) menyalami Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat tiba di Pos Terpadu Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Sumut

jpnn.com, MEDAN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi bahwa puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan terjadi mulai 24 Maret 2026.

"Puncak arus balik diprediksi mulai 24 Maret 2026," ucap Listyo seusai monitoring pengamanan malam Takbiran Lebaran di Pos Terpadu Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Hal ini, lanjut Listyo menyusul puncak arus mudik Idulfitri telah dimulai sejak 18 Maret 2026, dengan kenaikan volume kendaraan sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca Juga:

Kapolri juga mengapresiasi penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 3,23 persen pada arus mudik Lebaran 2026.

"Kami berpesan kepada pemudik untuk tetap hati-hati. Manfaatkan rest area, dan pos terpadu untuk beristirahat. Jangan terburu-buru yang justru membahayakan keselamatan," ujar Listyo.

Pihaknya juga telah bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam operasi modifikasi cuaca atas potensi cuaca ekstrem di Indonesia.

Baca Juga:

"Seluruh satuan tugas bencana di pos terpadu harus bersiap mengantisipasi potensi banjir atau longsor di jalur mudik,” tambah Listyo.

Ia juga mengimbau agar pengelola wisata air untuk memastikan alat keselamatan tersedia dan jumlah pengunjung tidak melebihi kapasitas.

Arus Balik  Puncak arus balik Idulfitri  Arus Balik Idulfitri  Medan 
