Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Hari Ini 24 Maret, Kakorlantas Polri Sampaikan Pesan Begini

Selasa, 24 Maret 2026 – 18:55 WIB
Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Hari Ini 24 Maret, Kakorlantas Polri Sampaikan Pesan Begini - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat memantau situasi di Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah, Selasa (24/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengawal arus balik Lebaran, Selasa (24/3). 

Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi mencapai puncaknya pada hari ini.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan sampai saat ini kondisi arus lalu lintas memang cukup padat. 

"Sesuai prediksi kami, tanggal 24 ini adalah puncak arus balik," kata Irjen Agus Suryonugroho saat memantau situasi di Gerbang Tol Banyumanik, Jawa Tengah.

Eks Dirlantas Polda Jawa Tengah ini menjelaskan pihaknya juga telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan skema khusus yang disebut sebagai One Way Sepenggal Presisi.

"Sebelumnya, Dirlantas Polda Jawa Tengah juga telah melakukan one way sepenggal tahap pertama atau presisi dari Kilometer 263 sampai Kilometer 70. Kemudian Korlantas juga dari KM 70, KM 55, hingga KM 36 kami siapkan contraflow dua lajur," lanjutnya.

Dia menyebutkan langkah ini diambil agar kendaraan dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Semarang Raya dapat mengalir lebih cepat menuju Jakarta tanpa hambatan berarti di titik-titik krusial.

Tidak hanya itu, berdasarkan evaluasi dinamis di lapangan, Irjen Agus mengungkapkan adanya perpanjangan jalur one way di wilayah Jawa Tengah.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengawal arus balik Lebaran, Selasa (24/3).

