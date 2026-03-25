Puncak Arus Balik Lebaran 2026, KCIC Imbau Penumpang Whoosh Gunakan KA Feeder

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengeluarkan imbauan kepada penumpang kereta cepat Whoosh yang akan kembali ke Jakarta pada masa arus balik Lebaran 2026.

Ia mengimbau para penumpang untuk memanfaatkan layanan Kereta Pengumpan (Feeder) menuju Stasiun Padalarang guna mencegah keterlambatan.

"Kepada para penumpang yang ingin kembali ke Jakarta di arus balik, disarankan untuk menggunakan KA Feeder dari Stasiun Bandung maupun Cimahi," kata Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti di Stasiun KCIC, Jakarta Timur, Rabu.

Kereta Feeder Whoosh adalah layanan kereta api pengumpan yang dioperasikan KAI untuk menghubungkan Stasiun Bandung dan Cimahi dengan Stasiun Padalarang, khusus bagi penumpang kereta cepat Whoosh.

Menurut Emir, imbauan ini guna mengantisipasi keterlambatan akibat kepadatan lalu lintas, khususnya di ruas jalan tol menuju stasiun.

Apalagi, peningkatan volume kendaraan selama arus balik berpotensi menyebabkan kemacetan yang berdampak pada ketepatan waktu penumpang menuju keberangkatan kereta cepat Whoosh.

"Kami melihat bahwa kepadatan di jalan tol akan menyebabkan keterlambatan tiba di Stasiun Padalarang," ujar Emir.

Penggunaan KA feeder menjadi solusi efektif karena jadwalnya telah terintegrasi dengan keberangkatan Whoosh.