Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Seputar Mudik

Puncak Arus Balik Lebaran di Nagreg, 220 Ribu Kendaraan Belum Kembali dari Kampung

Rabu, 25 Maret 2026 – 13:13 WIB
Antrean kendaraan di Jalan Lingkar Nagreg, Kabupaten Bandung pada H+3 Lebaran atau Selasa (24/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, NAGREG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung menyatakan, puncak arus balik Idulfitri 1447 Hijriah di jalur selatan Nagreg sudah terjadi pada Selasa (24/3/2026) malam atau H+3 Lebaran.

Sebanyak 149.030 kendaraan melintasi jalur Nagreg dari arah Garut/Tasikmalaya menuju Bandung dalam 24 jam, dan angkanya terus bertambah hingga pagi hari ini.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung, Ruddy Heryadi mengatakan, peningkatan volume kendaraan sudah terjadi di jalur Nagreg sejak H+1 Lebaran.

Baca Juga:

Rincian datanya, pada H+1 atau Minggu (22/3) jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 103.427, kemudian keesokan harinya melonjak signifikan menjadi 148.266. Lalu, pada H+3 atau Selasa kemarin, jumlah kendaraan pemudik yang kembali ke Bandung via Nagreg naik seribuan angka.

"Kalau dilihat dari data H+3 kemarin, arus balik yang terjadi menurut prediksi kami sudah menjadi puncaknya," kata Ruddy saat dihubungi, Rabu (25/3).

Menurutnya, volume kendaraan yang melintas setelah puncakya malam tadi, akan melandai hingga Jumat nanti.

Baca Juga:

Sabtu dan Minggu ini diprediksi akan kembali terjadi puncak arus balik gelombang kedua. Namun begitu, kata Ruddy, jumlahnya tidak akan sebanyak seperti di H+3.

"Nanti di hari Sabtu menjadi puncak arus balik kedua, Menurut prediksi kami nilai ataupun jumlah kendaraannya tidak akan melampaui jumlah kendaraan yang terjadi di H+3 kemarin," tuturnya.

Dishub Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 149.030 melintasi jalur Nagreg dari arah Tasikmalaya/Garut menuju Bandung pada H+3 Lebaran.

TAGS   Arus Balik  Nagreg  jalur Nagreg  Dishub Bandung  Bandung  Jawa Barat 
BERITA ARUS BALIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp