JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puncak Arus Mudik Diprediksi 18 Maret 2026, Ini 4 Titik Potensi Kemacetan di Tangerang

Sabtu, 14 Maret 2026 – 11:43 WIB
Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Lalu Lintas (Turjawali) Polresta Tangerang, Iptu Asep Dedi Budiman (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan saat mudik Lebaran Idulfitri di Tangerang, Banten, diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026.

Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Lalu Lintas (Turjawali) Polresta Tangerang, Iptu Asep Dedi Budiman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat kordinasi lintas bahwa lonjakan arus mudik untuk periode saat ini akan terjadi peningkatan cukup signifikan.

Mengingat, kata dia, pada pekan depan libur atau cuti bersama bagi pekerja hingga ASN sudah mulai berlangsung.

"Untuk puncak arus mudik diprediksi di tanggal 18 Maret, mengingat dari jajaran Pegawai Negeri maupun karyawan itu libur bersama," katanya di Tangerang, Jumat.

Asep menyebut, untuk menghadapi lonjakan peningkatan volume arus lalu lintas ini sejumlah petugas gabungan akan lebih berkonsentrasi pada jalur arus mudik maupun arus balik lebaran seperti di titik rawan kemacetan hingga rest area Tol Tangerang-Merak.

"Kami sudah memetakan ada sebanyak empat titik kemacetan pada Jalan Arteri Tangerang menuju Serang arus mudik lebaran Idulfitri ini," ujarnya.

Kemudian, berdasarkan analisa data pergerakan lalu lintas pada mudik Lebaran ini juga diperkirakan terjadi arus baliknya terjadi pada 24 hingga 25 Maret 2026.

"Untuk arus balik diprediksi di tanggal 24 dan 25, berakhirnya libur bersama," ucapnya.

TAGS   Puncak arus mudik di Tangerang  Lebaran  lebaran idulfitri  Tangerang 

