JPNN.com - Nasional

Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, Fatalitas Kecelakaan Turun 40 Persen

Kamis, 19 Maret 2026 – 06:45 WIB
Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, Fatalitas Kecelakaan Turun 40 Persen - JPNN.COM
Pergerakan arus mudik di GT Kalikangkung Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan adanya penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas secara signifikan selama arus mudik Lebaran 2026. 

Menurut data terbaru, angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan turun hingga 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Irjen Agus menilai hal ini berkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, fatalitas korban meninggal dunia turun 40 persen. Pola-pola pengamanan dan edukasi teknologi informasi tentang mudik sudah diikuti dengan baik oleh masyarakat," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/3) dinihari.

Meskipun angka kecelakaan menurun, Irjen Agus tetap mewanti-wanti pemudik untuk tidak lengah. 

Dia mengingatkan bahwa mudik adalah perjalanan bahagia yang penuh rindu kepada keluarga di kampung halaman.

Baca Juga:

"Mudik ini harus bahagia, rindu dengan keluarga dan kampung halaman. Jadi, jangan sampai kecerobohan di jalan merusak momen bahagia tersebut. Utamakan keselamatan di atas segalanya," pesannya.

Dia juga meminta pengendara tidak memaksakan diri dan segera mencari tempat istirahat jika sudah merasa mengantuk.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan adanya penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas secara signifikan selama arus mudik Lebaran.

BERITA MUDIK LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
