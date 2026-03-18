Seputar Mudik

Puncak Arus Mudik Lebaran 2026, One Way Nasional Bakal Diberlakukan

Rabu, 18 Maret 2026 – 06:09 WIB
Ilustrasi arus mudik lebaran 2026. ilustrasi. Foto: Dokumentasi Jasa Marga

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri telah memberlakukan one way sepenggal dari KM 72 Tol Cikampek- KM 263 Bulakamba, Tol Pejangan-Pemalang, Selasa (17/3).

Hal itu dilakukan mengantisipasi lonjakan kendaraan pada masa mudik Lebaran 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa kebijakan one way lokal sepenggal tahap pertama sudah mulai dioperasikan. 

Baca Juga:

Langkah itu diambil menyusul adanya kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan.

Hal tersebut disampaikan Irjen Agus seusai memantau situasi mudik terkini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Dirut Jasa Marga, Rivan A Purwantono di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3).

"Mendasari arahan Bapak Kapolri, Pak Menhub, dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga, bahwa pada jam 12.00 tadi ada bangkitan arus. Oleh sebab itu, kami segera melakukan langkah sesuai SKB 3 menteri," kata Irjen Agus.

Baca Juga:

Saat ini, rekayasa one way lokal tersebut berlaku dari Kilometer (KM) 70 hingga KM 263. Tak hanya itu, untuk mengatur arus yang menuju Trans Jawa, petugas juga memberlakukan sistem contraflow di titik lain.

"Malam ini di KM 55 hingga KM 70 kami lakukan contraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju Trans Jawa," lanjutnya.

BERITA ARUS MUDIK LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
