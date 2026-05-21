Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Puncak BKUPI, Ulama Perempuan Indonesia Kutuk Aksi Kekerasan Fisik dan Seksual

Senin, 25 Mei 2026 – 00:03 WIB
Puncak BKUPI, Ulama Perempuan Indonesia Kutuk Aksi Kekerasan Fisik dan Seksual - JPNN.COM
Kegiatan puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (BKUPI) di Masjid Cut Nyak Dien, Jakarta, pada Minggu (24/5). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Acara puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia (BKUPI) resmi digelar di Masjid Cut Nyak Dien, Jakarta, pada Minggu (24/5) dan dihadiri sekitar seribu peserta, termasuk jaringan internasional.

Panitia acara mengusung misi besar mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan dalam acara yang diikuti secara daring dan luring.

Ketua Panitia BKUPI Nyai Pera Sopariyanti menyebutkan kegiatan ini dibangun secara kolektif oleh berbagai simpul masyarakat sipil dan jaringan keulamaan perempuan.

Baca Juga:

Menurut dia, kegiatan dilakukan demi menghidupkan kembali ingatan kolektif terhadap kiprah ulama perempuan dalam sejarah Indonesia.

"Gerakan ini dirawat oleh seluruh simpul oleh lima lembaga penyangga," kata Nyai Pera Sopariyanti dalam sambutannya.

Acara BKUPI digelar sepanjang Mei 2026. Selama satu bulan, tercatat terdapat 24 rangkaian kegiatan yang melibatkan jaringan ulama perempuan, pesantren, perguruan tinggi, komunitas, hingga media partner.

Baca Juga:

Satu agenda utama dalam rangkaian ialah pembacaan 31 manaqib tokoh ulama perempuan Indonesia yang dilaksanakan selama 20 hari berturut-turut.

Selain itu, jaringan ulama perempuan Indonesia juga menggelar gerakan khataman Al-Qur’an selama lima hari menjelang acara puncak pada Minggu ini.

Ketua Majelis Musyawarah KUPI Nyai Badriyah Fayumi mengutuk keras kekerasan, baik fisik dan seksual di berbagai ranah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BKUPI  Kekerasan Seksual  Ulama Perempuan  kekerasan fisik 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp