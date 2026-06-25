Puncak HUT ke-499 Jakarta Digelar 2 Hari, Dimeriahkan Padi Reborn Hingga Mahalini

jpnn.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menutup rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta melalui malam puncak bertajuk 'Menuju 5 Abad Jakarta'.

Puncak perayaan HUT Jakarta akan berlangsung selama dua hari, yakni 27-28 Juni 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Perayaan tersebut akan menghadirkan konser musik dan pertunjukan multimedia pada hari pertama. Lalu, masyarakat dapat menikmati Jakarta Penuh Warna yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan di hari kedua.

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Acara tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya, serta akan dimeriahkan oleh Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Mollucan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Based.

Perayaan Menuju 5 Abad Jakarta juga menghadirkan lighting show, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju lima abad Jakarta.

Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan usia ke-499 menjadi momentum penting bagi Jakarta untuk menatap lima abad perjalanan kota.

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“Seluruh rangkaian ini merupakan wujud nyata transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada budaya dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Eli, pada Kamis (25/6).

Kemeriahan HUT Jakarta berlanjut pada Minggu (28/6) melalui acara Jakarta Penuh Warna yang berlangsung pukul 06.00-10.00 WIB di kawasan Bundaran HI.