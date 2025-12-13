?Puncak HUT Pertama, GAN Tegaskan Komitmen Gerakan Sosial Berbasis Asta Cita

jpnn.com, JAKARTA - ‎Garuda Astacita Nusantara (GAN) resmi menggelar puncak peringatan HUT ke-1 sekaligus seminar nasional di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

Acara ini menjadi momentum refleksi setahun perjalanan organisasi tersebut dalam mengawal visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Meski Menteri Koordinator Pangan tidak dapat hadir secara langsung, beliau menyampaikan ucapan selamat melalui video khusus yang diputar dalam rangkaian acara.

‎Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum DPP GAN Muh. Burhanuddin, Sekretaris Jenderal DPP GAN, Erlambang Trisakti serta narasumber dalam acara Seminar Nasional Yuddy Chrisnandi yang juga Dewan Pembina DPP GAN, Dr. Sudaryono (Wamen Pertanian), Hariqo Satria Wibawa (Bakom Pemerintah RI); M. Akbar Djohan (Ketua Umum DPP ALFI), Prof. Dr. Muhammad Sabri (Direktur PKPIP - BPIP), Mayjen TNI Rionardo (Staf Ahli Menhan); Budi Arwan (Direktur Ormas - Kemendagri).

‎Ketua Umum GAN, Muh. Burhanuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa satu tahun perjalanan GAN bukanlah sekadar selebrasi seremonial, tetapi merupakan bukti nyata transformasi dukungan politik menjadi gerakan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

‎Dari Doktrin Asta Cita Menuju Implementasi Lapangan

‎Sejak disahkan secara legal pada 6 Desember 2024, GAN menegaskan diri sebagai organisasi yang tidak ingin pasif setelah momentum pemilu selesai. Asta Cita Presiden Prabowo—yang mencakup delapan misi utama mulai dari ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, penguatan pertahanan, hingga pemerataan pembangunan—dijadikan cetak biru operasional organisasi.

‎Burhanuddin menegaskan bahwa tahun pertama GAN dipusatkan pada upaya memastikan bahwa janji kampanye tidak berhenti sebagai slogan.

Komitmen ini terlihat dari langkah konkret pada Januari 2025, ketika GAN langsung turun ke lapangan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi.

‎Sementara banyak pihak masih berkutat dalam pengkajian konsep, GAN justru memilih terjun langsung untuk memastikan program tersebut berjalan pada tingkat akar rumput.

‎Ekspansi Struktural dan Konsolidasi Daerah

‎Salah satu keberhasilan signifikan GAN selama satu tahun adalah kemampuan berkembang secara cepat melalui pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Bagi GAN, pembangunan yang merata tidak dapat hanya digerakkan dari Jakarta, sehingga penguatan struktur daerah menjadi prioritas awal.

‎Contoh paling mencolok hadir dari Sulawesi Selatan (Sulsel). Di bawah kepemimpinan Sugianto Wahid, DPW GAN Sulsel berhasil mempertemukan pemerintah daerah dan masyarakat melalui dialog publik bertajuk Mengawal Asta Cita Presiden.

Kegiatan ini menjadi ruang aspirasi yang memperkuat pemahaman publik terhadap agenda pembangunan nasional sekaligus memastikan partisipasi masyarakat secara aktif.

‎GAN Tegaskan Komitmen untuk Tahun Kedua

‎Puncak HUT pertama ini menjadi panggung evaluasi dan konsolidasi organisasi untuk menghadapi babak baru di tahun kedua. Burhanuddin menegaskan bahwa GAN akan terus memperluas kerja nyata di berbagai sektor, termasuk pendidikan politik publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pendampingan implementasi program strategis pemerintah.

‎Acara ditutup dengan penegasan bahwa GAN akan tetap menjadi gerakan yang independen, kritis, sekaligus konstruktif dalam mengawal Asta Cita demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan merata.(ray/jpnn)