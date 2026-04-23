JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Puncak Klasemen Terancam, Marc Klok Bicara Blak-blakan Soal Peluang Persib Bandung

Kamis, 23 April 2026 – 15:55 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Arema akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026).

Maung Bandung datang dengan tekanan setelah hasil imbang 1-1 melawan Dewa United di laga sebelumnya.

Hasil itu membuat Persib selaku pemuncak klasemen hanya unggul dua angka dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Kondisi ini membuat setiap laga sisa musim menjadi sangat krusial bagi Persib.

Kapten Persib Marc Klok menegaskan timnya harus segera bangkit dan kembali ke jalur kemenangan saat bermain di kandang sendiri.

"Kami semua tahu situasinya sekarang sangat ketat. Setelah hasil imbang terakhir, kami ingin segera meraih kemenangan. Kami sangat antusias menghadapi laga ini," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Memasuki fase akhir kompetisi, Persib dituntut menjaga konsistensi karena hanya tersisa enam pertandingan penting untuk menentukan peluang juara musim ini.

Persib Bandung menghadapi Arema FC dalam laga krusial BRI Super League. Marc Klok buka suara soal tekanan di puncak

Persib  Persib Bandung  Marc Klok  Arema  Persib Vs Arema  Super League 
