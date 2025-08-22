Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Punya David da Silva, Malut United Pede Jadi Tim Pertama yang Bobol Gawang Persija

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:55 WIB
Striker Malut United, David da Silva (tengah) saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 saat menghadapi Dewa United Banten. Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - Malut United percaya diri menatap laga akbar melawan Persija Jakarta pada pekan ketiga Super League 2025/26.

Pelatih Malut United Hendri Susilo menilai Persija tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi. Dalam dua laga awal, gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo belum kebobolan.

Malut United Siap Menodai Gawang Persija

Untuk itu, mantan pelatih Semen Padang tersebut bertekad membawa Malut United menjadi tim pertama yang merobek jala gawang Persija di Super League musim ini.

"Apa pun bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Insya Allah, kami akan berjuang membobol gawang Persija," ujar pelatih asal Bukittinggi itu.

Modal Apik Malut United

Malut United memiliki modal bagus saat terakhir bertandang ke markas Persija. Musim lalu, mereka mampu menahan imbang dengan skor 0-0.

Hendri berharap timnya kembali memberi kejutan meski bermain di hadapan The Jakmania -suporter Persija-.

David da Silva Menjadi Faktor Penting

Peluang Malut United menciptakan kejutan terbuka cukup lebar. Apalagi, semifinalis Liga 2 musim 2023/24 berbenah dengan mendatangkan deretan pemain berpengalaman seperti Tyronne del Pino, Ciro Alves, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Khusus David, dia sudah mencatat empat gol dan satu asis melawan Persija sepanjang kariernya.

